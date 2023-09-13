Житель области осуждён за угрозу убийством и ложное сообщение о готовящемся взрыве

В апреле 2023 года 37-летний житель Зеленоградского района, находясь в гостях в квартире знакомого в посёлке Дружба Правдинского района, вступил в конфликт с мужчиной и замахнулся на него кухонным ножом, угрожая убийством. Затем он нанёс один удар ножом в область правого плеча потерпевшего, чем причинил ему телесное повреждение. Об обстоятельствах дела сообщает Telegram-канал Калининградского областного суда.



Кроме того, 18 апреля 2023 года в первой половине дня обвиняемый, находясь в одном из посёлков Правдинского района, позвонил с таксофона на номер «02» и сообщил о готовящемся взрыве в местном отделении полиции.

Подсудимый полностью признал вину в совершённых преступлениях. Это, а также наличие несовершеннолетних детей и раскаяние в содеянном суд признал смягчающими наказание обстоятельствами. Однако, мужчина был ранее судим за преступления против личности и собственности. Рецидив послужил отягчающим обстоятельством.

Правдинский районный суд путём частичного сложения наказаний приговорил подсудимого к лишению свободы на семь лет и шесть месяцев с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.