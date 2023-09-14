При наводнении в Ливии погибло более 11 тысяч человек

В результате наводнения в Ливии погибло свыше 11 тысяч человек. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на телеканал Al Arabiya, который в свою очередь ссылается на данные ливийского Красного Полумесяца.



Число пропавших без вести, как уточняет издание, приблизилось к 20 тысячам человек. Также известно, что около двух тысяч тел унесло в море.

«По данным организации, в Дерне наводнение перенесло в другие районы города взрывоопасные боеприпасы, оставшиеся в восточной части города после гражданской войны (2014-2020)», — говорится в сообщении.

Наводнение в северо-восточной части Ливии было вызвано ураганом «Даниэль», обрушившимся на страну 10 сентября. Под воду ушди многие жилые дома и больницы. В основном, стихия затронула прибрежные города Дерна, Джабаль аль-Ахдар и Бенгази.