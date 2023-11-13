«Ростелеком» отремонтировал подводный кабель, соединяющий Петербург и Калининград ﻿

Подводный кабель связи «Балтика», соединяющий Калининград и Ленинградскую область, отремонтировали, сообщается на сайте «Ростелекома».

«Работоспособность линии связи, соединяющей Калининградскую область с магистральной цифровой сетью Российской Федерации, восстановлена в полном объеме», — говорится в публикации.



По данным «Ростелекома», повреждение зафиксировали 7 октября в 23:30 по московскому времени. Обрыв произошел в результате внешнего воздействия в 28 км от поврежденного участка газопровода Baltic Connector. Судно «Спасатель Карев» приступило к восстановительным работам 5 ноября. В их ходе заменили 6 км оптического кабеля.

В «Ростелекоме» уверяют, что авария не повлияла на оказание услуг пользователям в Калининградской области — передача данных была организована по наземным маршрутам, также компания задействовала резервные спутниковые каналы связи.



Напомним, информация о повреждении кабеля связи «Балтика» появилась на сайте министерства труда и экономического развития Финляндии 7 ноября. В ведомстве пояснили, что «Ростелеком» уведомил Финляндию о выходе кабеля из строя и необходимости ремонта 12 октября, однако мероприятия были отложены из-за необходимости предварительного расследования. Финские власти отметили, что российская компания предоставила необходимую информацию и объяснила срочность ремонта в том числе необходимостью обеспечения услуг в Калининградской области.