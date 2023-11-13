Пешком и без визы: в Бранево задержали японца, который направлялся в Россию

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Сотрудники пограничного поста в Бранево задержали японца, направлявшегося в сторону польско-российской границы. Об этом сообщает официальный сайт Варминьско-Мазурского пограничного подразделения.

Инцидент произошел 12 ноября. Остановленный на дороге, ведущей к польско-российской границе, 42-летний мужчина сообщил, что хотел добраться до России пешком, а затем побывать в Монголии. 

Выяснилось, что изначально японец прилетел в Амстердам, откуда поездом перебрался в Варшаву. В Польше он посетил несколько городов и приехал в Бранево. Здесь он решил, что хочет в Россию. Когда пограничники сообщили мужчине, что ему необходима виза, японец выразил готовность отправиться в российское консульство в Варшаве.  Офицеры «ПСЖ» в Бранево отвезли иностранца в Эльблонг, чтобы оттуда он мог поехать в столицу для оформления визы.

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