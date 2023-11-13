СК: на детской площадке в Калининграде получила травмы 6-летняя девочка, проводится проверка

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6-летний ребенок получил травмы на детской площадке в Калининграде. Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки по данному факту. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Как уточняет ведомство со ссылкой на данные СМИ, 6-летняя девочка упала в отверстие на детской площадке в Калининграде и ударилась головой о бетонное покрытие. Ребенку диагностировали сотрясение мозга, ушибы и гематомы. По данному факту организовано проведение доследственной проверки. Глава СКР поручил доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах произошедшего.

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