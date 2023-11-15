Калининградские пограничники задержали 20-летнего иностранца, пытавшегося уйти из РФ в Польшу

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Калининградские пограничники пресекли попытку незаконного пересечения госграницы РФ иностранным гражданином. Об этом сообщила пресс-служба погрануправления.

Инцидент случился 6 ноября, когда на одной из погранзастав сработал сигнализационный комплекс. Пограничный наряд с помощью видеонаблюдения обнаружил неизвестного, который преодолел сигнализационный комплекс и двигался в сторону Республики Польша. Нарушителя задержали с помощью служебной собаки в нескольких сотнях метров от границы, им оказался 20-летний гражданин одной из стран Ближнего Востока.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что мужчина в октябре нынешнего года прибыл в Россию для учебы в одном из медицинских ВУЗов. Несколько дней назад он прилетел в Калининградскую область авиарейсом из Москвы с целью попасть за рубеж.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконное пересечение Государственной границы РФ».

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