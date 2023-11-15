В Калининграде и Москве задержаны подозреваемые в поставках фальсификата в медучреждения (видео)

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с полицейскими из Калининградской области и представителями Росздравнадзора пресекли деятельность межрегиональной группы, участники которой подозреваются во ввозе на территорию Российской Федерации и сбыте в государственные медицинские организации незарегистрированной продукции. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД РФ Ирина Волк.

«По имеющейся информации, злоумышленники организовали канал поставок нестерильных латексных перчаток в нашу страну из Восточной Азии. Хранение фальсификата осуществлялось в складских помещениях, арендованных подконтрольными юридическими лицами на территории Московского региона. В дальнейшем данная продукция поставлялась в медицинские организации субъектов Российской Федерации. По предварительным оценкам, годовой оборот превышает 300 миллионов рублей. Оперативниками при участии Росгвардии на территории городов Москвы и Калининграда по адресам проживания подозреваемых, в складских и офисных помещениях изъято свыше двух миллионов пар медицинских перчаток с поддельной сопроводительной документацией», — рассказала она.

Калининградскими правоохранителями возбуждено уголовное дело. Предполагаемому организатору противоправной деятельности избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Предварительное расследование продолжается.


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