Суд вновь признал зоозащитников из организации «Право на жизнь» виновными в мошенничестве (фото)

Стоп-кадры из видео пресс-службы прокуратуры Калининградской области

Центральный районный суд Калининграда вынес приговор по уголовному делу в отношении учредителя общественной организации помощи бездомным животным «Право на жизнь» Екатерины Ублинской и председателя правления Натальи Галяс. Они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



По версии следствия, в 2016 году подсудимые похитили более 1,5 млн рублей из областного бюджета при исполнении контрактов на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных.

С учётом позиции государственного обвинителя прокуратуры суд назначил Ублинской наказание в виде 2 лет 4 месяцев, Галяс — 2 лет 10 месяцев лишения свободы условно. Обеим обвиняемым назначен испытательный срок 3 года. Кроме того, с них должны взыскать причинённый бюджету ущерб.

Екатерина Ублинская в комментарии корреспонденту «Нового Калининграда» заявила, что не согласна с решением суда. «Мы будем в любом случае опротестовывать это решение и идти дальше, бороться до последнего. К сожалению, наша судебная система далеко не справедлива. <...> Как можно вернуть то, что не брали? Вчера приняли решение, мы будем подавать апелляцию, дальше кассацию ещё в Верховный суд», — рассказала зоозащитница.

Дело «Права на жизнь» рассматривалось судом первой инстанции уже в третий раз. Впервые оно было возбуждено осенью 2018 года. Екатерину Ублинскую и Наталью Галяс обвиняли в завышении объёмов работ, выполняемых за бюджетный счет: «Право на жизнь» занималось отловом, содержанием и чипированием бездомных собак по контракту с областными властями.

В сентябре 2021 года суд признал признал руководителей «Права на жизнь» виновными в совершении мошенничества и приговорил к условным срокам. Однако в декабре 2021 года апелляционная инстанция отменила обвинительный приговор и направила дело на новое рассмотрение.

В ноябре 2022 года Центральный районный суд во время повторного рассмотрения дела вынес оправдательный приговор. Однако облсуд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры, вновь направил дело на новое рассмотрение.