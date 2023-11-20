Литовцы пытались незаконно ввезти в Калининградскую область 80 кг мясной и молочной продукции (фото)

Фото: пресс-служба Калининградской областной таможни

Два гражданина Литовской республики пытались незаконно ввезти в Калининградскую область более 80 килограммов мясной и молочной продукции. Нарушения зафиксировали на автомобильном пункте пропуска Чернышевское, сообщает пресс-служба Калининградской областной таможни.



В автомобиле одного из нарушителей обнаружили 160 упаковок продуктов питания весом 59 кг. Второй вёз 50 вакуумных упаковок мясных изделий. Их общий вес составил 22 кг. Оба гражданина пытались ввезти продукцию на таможенную территорию Евразийского экономического союза без разрешения и ветеринарного сертификата.

Товар вернули в страну отправления. В отношении владельцев возбуждены дела об административных правонарушениях по ст.16.3 КоАП РФ «Несоблюдение запретов и ограничений».