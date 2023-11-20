В «Храброво» задержали пассажира московского рейса за курение электронной сигареты

В аэропорту «Храброво» пришлось вызывать наряд полиции к самолету, прибывшему из Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Западного линейного управления МВД на транспорте.



Как выяснилось, 32-летний житель Иркутской области во время полета закурил электронную сигарету в туалетной кабине авиалайнера. Его проводили в дежурную часть отдела полиции. В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ (нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах). Мужчине грозит штраф ль 500 до 1,5 тыс. рублей.