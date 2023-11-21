«Будто минометный обстрел»: вандалы петардами повредили имущество в Центральном парке (фото)

В калининградском Центральном парке культуры и отдыха вандалы с помощью петард повредили имущество. Об этом сообщили в телеграм-канале Дирекции ландшафтных парков.

«Кто-то погулял в Центральном. Гулять просто так было скучно, поэтому отдых разнообразили взрыванием петард, для пущего эффекта помещая их в ящики с песком и урны. Пришли утром, а тут как будто минометный обстрел. Заявление в полицию отправлено. Надеемся, найдут», — рассказали в дирекции.

В администрации ЦПКиО корреспонденту «Нового Калининграда» уточнили, что вандалы уничтожили ящик с песком и урну. Возмещать причиненный ущерб парку придется за свои средства, если злоумышленников не найдут.