В Калининграде трое злоумышленников в балаклавах напали на водителя «Лексуса»

В Калининграде полицейские устанавливают местонахождение троих подозреваемых, которые избили местного жителя и повредили его автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Как уточнили в ведомстве, 20 ноября трое мужчин в балаклавах, используя предметы, схожие с бейсбольными битами, повредили «Лексус», принадлежащий 45-летнему местному жителю. Сам он вместе с супругой находился в этот момент в салоне иномарки. Злоумышленники силой вывели его из машины, избили неустановленным предметом, после чего скрылись. Потерпевшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибленными ранами головы и грудной клетки.

Нападавшие объявлены в розыск. В настоящее время оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Возбуждено уголовное дело пп. «г, з» ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.