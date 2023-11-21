В Калининграде трое злоумышленников в балаклавах напали на водителя «Лексуса»

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В Калининграде полицейские устанавливают местонахождение троих подозреваемых, которые избили местного жителя и повредили его автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД. 

Как уточнили в ведомстве, 20 ноября трое мужчин в балаклавах, используя предметы, схожие с бейсбольными битами, повредили «Лексус», принадлежащий 45-летнему местному жителю. Сам он вместе с супругой находился в этот момент в салоне иномарки. Злоумышленники силой вывели его из машины, избили неустановленным предметом, после чего скрылись. Потерпевшего госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибленными ранами головы и грудной клетки. 

Нападавшие объявлены в розыск. В настоящее время оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Возбуждено уголовное дело пп. «г, з» ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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