ФСБ задержала гражданина Франции, который пересек границу Эстонии с РФ по реке

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ФСБ РФ задержала гражданина Франции, который пересек российско-эстонскую границу на лодке через реку Нарву. Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы (ч. 1 ст. 322 УК), задержанный отправлен в СИЗО на 30 суток. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу погрануправления по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Так, сотрудниками пограничного управления на небольшом удалении от государственной границы выявлено и задержано неизвестное лицо. В результате проведенных проверочных мероприятий установлено, что указанное лицо является гражданином Франции. Иностранец признался, что незаконно пересек государственную границу Российской Федерации в обход установленных пунктов пропуска из Эстонии в Россию на лодке через реку Нарву», — говорится в сообщении.

По факту нарушения государственной границы Российской Федерации также проинформирована эстонская сторона, отметили в пресс-службе.

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