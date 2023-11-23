В Чернышевском пограничники изъяли при досмотре фуры контрабандный янтарь (фото)

Сотрудники пограничного управления ФСБ предотвратили незаконный вывоз партии янтаря из Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во время досмотра российского грузового автомобиля на пункте пропуска в поселке Чернышевское выяснилось, что в кузове машины спрятано девять свертков с янтарем. Общий вес находки составил восемь кг. Из Калининградской области пытались вывести семь свертков с необработанным янтарем и два — с готовыми янтарными бусами.

Груз был изъят и направлен на экспертизу, в настоящее время устанавливаются обстоятельства правонарушения.



Фото: пресс-служба регионального погрануправления ФСБ