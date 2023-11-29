На Северном обходе скорая помощь попала в ДТП, пострадали трое находившихся в ней человек (фото)

В среду, 29 ноября, в Гурьевском районе произошло ДТП с тремя пострадавшими. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГИБДД.

Авария случилась около 8.20 на 16 км 850 м автодороги «Северный обход г. Калининграда». Водитель автомобиля скорой медицинской помощи допустил столкновение с движущимся впереди «Мерседесом». В результате ДТП водитель и 2 пассажира автомобиля СМП госпитализированы. Как уточнили «Новому Калининграду» в пресс-службе ГИБДД, по предварительным данным, помимо водителя пострадали два фельдшера скорой помощи. На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются причины и все обстоятельства происшествия.