За два дня жители области перевели мошенникам более четырёх миллионов рублей

Жители Калининградской области установили антирекорд по количеству средств, переведённых мошенникам. За два дня (24-25 ноября) на так называемые «безопасные счета» было перечислено более четырёх миллионов рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.



Следователи территориальных органов внутренних дел в Калининграде, Гурьевске и Советске возбудили за указанный период 11 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 2, 3 и 4 ст. 159 УК Российской Федерации «Мошенничество». В частности, 21-летний безработный из Гурьевска перевёл злоумышленникам 1,5 млн рублей.

От действий мошенников страдают различные категории граждан, в том числе пенсионеры и студенты, сообщили в региональном УМВД. Пострадавшие переводят не только личные накопления, но и кредитные средства.