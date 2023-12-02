Калининградец, на семью которого напал сосед-наркоман, обратился к Бастрыкину

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Житель Калининграда обратился в приёмную председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина по поводу нападений, совершённых на его семью соседом. Виновный был привлечён лишь к административной ответственности, сообщили в информационном центре СКР.

В сентябре 2022 года сосед заявителя напал на его жену, двухлетнего сына и десятимесячную дочь. После обращения пострадавших в правоохранительные органы нападение было совершено повторно, на этот раз с применением газового баллончика. При этом сын потерпевшего получил сотрясение мозга. Сообщается также, что нападавший употреблял наркотики и находился под административным надзором.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Калининградской области Дмитрию Бочарову провести процессуальную проверку и доложить о её результатах. «Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в СКР.

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