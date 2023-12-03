В нескольких европейских странах из-за сильных снегопадов было нарушено авиасообщение

В ряде европейских аэропортов отменили или перенесли авиарейсы из-за сильного снегопада. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.



В аэропорту Мюнхена отменили все рейсы до 6 часов утра воскресенья, 3 декабря, хотя первоначально планировали ограничить авиасообщение только до полудня субботы. В самом Мюнхене из-за сильного снегопада оказалось парализовано движение городского наземного транспорта, из-за непогоды в субботу был отменен футбольный матч между командами «Бавария» и «Унион». По всей Баварии ветром повалило множество деревьев, что привело к массовому отключению электричества.

В Швейцарии и Австрии заявили о выросшей из-за шторма опасности схода лавин, из-за чего часть горных железных дорог была перекрыта.

В Чехии из-за снежной бури оказалась на несколько часов заблокирована основная автомагистраль D1 и несколько других дорог.

Напомним, в пятницу, 1 декабря, в аэропорту «Храброво» предупреждали о возможных сбоях в авиасообщении из-за снежных бурь.