Пожарные демонтировали аварийный флюгер на высотном здании в Калининграде (фото)

Пожарные демонтировали аварийный флюгер высотного жилого дома на улице Артиллерийской. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в субботу, 2 декабря.



Одна из управляющих компаний обратилась в Главное управление с просьбой демонтировать декоративный флюгер на крыше многоэтажного жилого дома. Полутораметровая металлическая конструкция весом десять килограммов была повреждена недавним штормом и могла в любой момент упасть с крыши.

Для демонтажа аварийного декоративного элемента пожарным пришлось использовать профессиональную технику — коленчатый автоподъемник АКП-50 с высотой стрелы 50 метров. Аварийный флюгер был снят, сейчас жильцам дома и прохожим ничего не угрожает.

Фото: пресс-служба регионального управления МЧС.