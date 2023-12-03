Подрядчик вывез все покрышки с пляжа в поселке Лесном на Куршской косе (фото)

С пляжа в поселке Лесном вывезли все автомобильные покрышки. Информация об этом появилась в группе «Балтберегозащиты» «ВКонтакте».
«В пос. Лесной на Куршской косе завершили вывоз автопокрышек от старой берегозащитной бермы! Подрядчик ООО „Экватор“ в рамках реконструкции берегозащитного сооружения вывез все автопокрышки со стройплощадки. На освобожденное от демонтируемых конструкций место подрядчик завозит природный крупногабаритный камень для возведения новой берегозащитной бермы», — сообщает «Балтберегозащита».Напомним, в апреле ООО «Экватор» получило контракт стоимостью 324,2 млн рублей на ремонт берегозащитных сооружений в поселке Лесном на Куршской косе. Во время восстановительных работ было разобрано старое берегозащитное укрепление, состоявшее, в том числе, из покрышек, которые подрядчика обязали убрать с пляжа до ноября 2023 года. В октябре из-за циклона «Патрик» часть покрышек ветром унесло в море.
Как ранее сообщали в «Росприроднадзоре», пневматические шины относятся к отходам 4 класса опасности и могут причинить вред окружающей среде, загрязняя почвы, грунтовые воды и атмосферный воздух.
Фото: группа «Балтберегозащиты» «ВКонтакте»