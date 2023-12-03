Подрядчик вывез все покрышки с пляжа в поселке Лесном на Куршской косе (фото)

С пляжа в поселке Лесном вывезли все автомобильные покрышки. Информация об этом появилась в группе «Балтберегозащиты» «ВКонтакте».

«В пос. Лесной на Куршской косе завершили вывоз автопокрышек от старой берегозащитной бермы! Подрядчик ООО „Экватор“ в рамках реконструкции берегозащитного сооружения вывез все автопокрышки со стройплощадки. На освобожденное от демонтируемых конструкций место подрядчик завозит природный крупногабаритный камень для возведения новой берегозащитной бермы», — сообщает «Балтберегозащита».