На Верхнем озере мужчина провалился под лёд (фото)

Фото пресс-службы управления МЧС Калининградской области

В Калининграде на Верхнем озере мужчина провалился под лёд. Сообщение об этом поступило в управление МЧС Калининградской области от оператора системы «112» в понедельник, 4 декабря.



«На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС России. Инспекторы Центра ГИМС в спасательных гидрокостюмах с помощью конца Александрова вытащили пострадавшего и передали медикам», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Главное управление МЧС России по Калининградской области напоминает горожанам о том, что выход на неокрепший лёд опасен для жизни.