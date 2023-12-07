ФСБ задержала жителя Калининградской области по подозрению в организации диверсий

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Жителя Калининградской области задержали по подозрению в поиске людей, устраивавших поджоги объектов в РФ по заданию украинских спецслужб. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на ФСБ РФ.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий в отношении жителя Калининградской области, 2002 года рождения возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 281.1 УК России «Содействие в диверсионной деятельности» и ст. 275 УК России «Государственная измена», — сообщили в ведомстве в четверг.

Как уточнили в ФСБ, подозреваемый «посредством интернет-мессенджеров установил отношения конфиденциального сотрудничества с сотрудником спецслужб Украины, по заданию которого за денежное вознаграждение» искал исполнителей для поджогов объектов связи и транспортной инфраструктуры РФ. С февраля по март 2023 годаон привлек к преступной деятельности ряд лиц, проживающих в 15 регионах РФ.

«Установлено более 15 случаев поджогов, организованных фигурантом, при этом, благодаря оперативному реагированию, правоохранительными органами предотвращены пять из них и задержаны 10 их исполнителей», — добавили в ФСБ.

Кроме того, по данным ведомства, «задокументирован факт передачи сотруднику специальных служб Украины сведений о войсковой части, расположенной на территории Калининградской области, в которой ранее служил подозреваемый», заявили в спецслужбе.

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