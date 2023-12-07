Калининградские хирурги провели удачную операцию на открытом сердце семидневного ребенка

Хирурги калининградского кардиоцентра удачно прооперировали недельного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Федерального центра высоких медицинских технологий.

У младенца была диагностировано сразу несколько тяжелых врожденных заболеваний сердца: ритмическая коарктация аорты с гипоплазией перешейка аорты, широкий открытый аортальный проток, дефект межпредсердной перегородки. Состояние ребенка было критическим, поэтому было принято решение провести экстренное хирургическое вмешательство. Операция прошла успешно.

«Мы провели новорожденному радикальную коррекцию врожденного порока. Устранили тем самым целый комплекс врожденных пороков. Надеемся, качество жизни мальчика будет таким же, как и у сверстников, и новые операции не понадобятся», — сообщил заведующий детским кардиохирургическим отделением Евгений Кривощеков.



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