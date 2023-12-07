В Калининграде ликвидирована лаборатория по производству опия (фото)

Фото: пресс-служба УМВД России по Калининградской области

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда ликвидировали домашнюю лабораторию по производству ацетилированного опия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Изготовлением и сбытом особо опасного наркотического вещества занимался 27-летний уроженец Читы, сообщили в региональном УМВД. Опий он производил кустарным способом с помощью ацетона. Лаборатория располагалась в одном из домов на ул. Нефтяной.

По оперативной информации, её хозяин получал сырьё, маковую солому, из другого региона в пачках из-под кондитерского мака. В ходе обыска на кухне были обнаружены и изъяты приспособления для изготовления наркотиков, ингредиенты и одноразовые медицинские шприцы, а также более 5 кг мака и свыше полукилограмма маковой соломы.

В настоящий момент владелец лаборатории задержан и находится под стражей. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, предусматривающей до десяти лет лишения свободы.