В Калининграде задержан курьер, с чьей помощью мошенники лишили пенсионеров 2,5 млн рублей





Оперативники управления уголовного розыска УМВД России по Калининградской области задержали подозреваемого в совершении серии мошеннических действий. Им оказался 18-летний неработающий житель Краснознаменского района, который забирал деньги у обманутых телефонными мошенниками пенсионеров. Общий ущерб составил порядка 2,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

79-летнему потерпевшему мошенники пригрозили уголовной ответственностью за спонсирование иностранной армии. Курьеру мужчина передал 700 тыс. рублей «для проверки денег».

74-летней обманутой сообщили ложную информацию о необходимости декларирования наличных средств. Пенсионерка отдала курьеру накопления в размере 195 тыс. рублей.

Ещё одна жертва мошенников в возрасте 72 лет поверила, что ей позвонили представители Центробанка. Женщине сообщили, что ЦБ проверяет наличные, находящиеся на руках у населения. Неизвестный уговорил жертву собрать все свои деньги и передать их якобы на анализ с целью выявления поддельных купюр. По указанию афериста пенсионерка передала курьеру более 100 тыс. рублей.

В ходе расследования полицейские установили причастность задержанного к ещё трём подобным мошенничествам. Следователи возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Сотрудники полиции устанавливают причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.