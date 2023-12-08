В Калининграде задержан курьер, с чьей помощью мошенники лишили пенсионеров 2,5 млн рублей

Все новости по теме: Криминал


Оперативники управления уголовного розыска УМВД России по Калининградской области задержали подозреваемого в совершении серии мошеннических действий. Им оказался 18-летний неработающий житель Краснознаменского района, который забирал деньги у обманутых телефонными мошенниками пенсионеров. Общий ущерб составил порядка 2,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

79-летнему потерпевшему мошенники пригрозили уголовной ответственностью за спонсирование иностранной армии. Курьеру мужчина передал 700 тыс. рублей «для проверки денег».

74-летней обманутой сообщили ложную информацию о необходимости декларирования наличных средств. Пенсионерка отдала курьеру накопления в размере 195 тыс. рублей.

Ещё одна жертва мошенников в возрасте 72 лет поверила, что ей позвонили представители Центробанка. Женщине сообщили, что ЦБ проверяет наличные, находящиеся на руках у населения. Неизвестный уговорил жертву собрать все свои деньги и передать их якобы на анализ с целью выявления поддельных купюр. По указанию афериста пенсионерка передала курьеру более 100 тыс. рублей.

В ходе расследования полицейские установили причастность задержанного к ещё трём подобным мошенничествам. Следователи возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Сотрудники полиции устанавливают причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter