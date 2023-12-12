В Калининграде упавшим с крыши снегом раздавило «Шевроле» (фото)

В Калининграде упавшим с крыши снегом раздавило «Шевроле» (фото)
Фото предоставлено очевидцем
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В Калининграде во дворе между улицами Стекольной и 1812 года упавшей с крыши глыбой снега раздавило автомобиль «Шевроле». Об этом «Новому Калининграду» сообщил очевидец, приславший фотографии с места происшествия.

«Незадолго до этого большая масса снега чуть было не раздавила пенсионерку в другом месте нашего двора, — рассказывает очевидец. — Она успела отбежать в сторону. А у машины, похоже, заднее стекло от удара вылетело».

Фото предоставлено очевидцем

Ранее эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» отмечали, что к 9 декабря высота снежного покрова на территории региона местами достигает 20-25 сантиметров.

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