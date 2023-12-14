В Балтийске под поездом погиб подросток

Все новости по теме: Происшествия на железной дороге

В Балтийске в среду, 13 декабря, произошло ЧП на железнодорожных путях, погиб 15-летний подросток. Информацию, которую «Новому Калининграду» сообщил источник в правоохранительных органах, подтвердил руководитель отдела корпоративных коммуникаций КЖД Александр Першин.

«Это произошло вечером, поезд шел в Балтийск. Буквально на подъезде станции, со слов машиниста, он увидел что в колее лежит человек. Экстренное торможение не помогло. Видеорегистратор в поезде был, видеозапись передали следственным органам, будем оказывать помощь, чтобы следственные органы установили причины трагедии. На вид погибшему мальчику было лет 12, мы до сих пор находимся в шоковом состоянии», — рассказал Першин.

В следственном комитете на транспорте «Новому Калининграду» сообщили, что проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства ЧП.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter