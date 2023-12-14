В Балтийске под поездом погиб подросток

В Балтийске в среду, 13 декабря, произошло ЧП на железнодорожных путях, погиб 15-летний подросток. Информацию, которую «Новому Калининграду» сообщил источник в правоохранительных органах, подтвердил руководитель отдела корпоративных коммуникаций КЖД Александр Першин.

«Это произошло вечером, поезд шел в Балтийск. Буквально на подъезде станции, со слов машиниста, он увидел что в колее лежит человек. Экстренное торможение не помогло. Видеорегистратор в поезде был, видеозапись передали следственным органам, будем оказывать помощь, чтобы следственные органы установили причины трагедии. На вид погибшему мальчику было лет 12, мы до сих пор находимся в шоковом состоянии», — рассказал Першин.

В следственном комитете на транспорте «Новому Калининграду» сообщили, что проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства ЧП.

