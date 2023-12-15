В Роминтской пуще в ДТП погиб сын владельцев гостевого дома (фото)

В Роминтской пуще произошло ДТП, в котором погиб 22-летний водитель, находившийся за рулем внедорожника «Рено». Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Калининградской области, авария случилась ранним утром 14 декабря.



«22-летний водитель, управляя автомобилем „Рено“, с 28-летним пассажиром, который находился на переднем сиденье, двигались на 10 км автодороги „Чистые Пруды-Озерки-Калинино-Пугачево-Радужное“ по направлению в сторону п. Радужное в природном парке „Виштынецкий“. На левостороннем закруглении автодороги, водитель не учел метеорологические условия, не справился с управлением, совершил съезд в придорожный кювет с последующим опрокидыванием».

Молодой человек, как уточняет пресс-служба ведомства, скончался на месте ДТП до приезда «скорой».

Источник «Нового Калининграда» сообщает, что о смерти водителя рассказал выбравшийся из авто пассажир, который пешком добрался до ближайшего населенного пункта. Погибшим оказался сын владельцев гостевого дома.