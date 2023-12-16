В Москве мигранты напали на полицейский автомобиль, задержаны 80 человек

В Москве задержали более 80 иностранцев, которые пытались помешать задержанию подозреваемого. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Как уточнили правоохранители, 15 декабря при проверке документов у водителя участковым 21-летний мигрант попытался скрыться на автомобиле, протащив несколько метров полицейского. После этого молодой человек вышел из машины и несколько раз ударил сотрудника полиции. Затем у нарушителя произошел, предположительно, эпилептический припадок, ему оказали доврачебную помощь и вызвали скорую помощь. Мужчина был доставлен в медучреждение, откуда затем отпущен в сопровождении сотрудников полиции. В этот момент к сотрудникам полиции подошли более 80 агрессивно настроенных граждан, которые попытались оттеснить их от задержанного, порезав колеса служебного автомобиля.

На место были вызваны дополнительные наряды полиции. Задержаны и доставлены в территориальные отделы 82 гражданина, в отношении которых составлены протоколы об административных правонарушениях (ст. 20.1 «Мелкое хулиганство», ст. 18.8 «Нарушение миграционного законодательства» КоАП РФ). Проверяется причастность данных лиц к совершению преступления, сказали в управлении.

В отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ), он задержан.