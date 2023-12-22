В Калининграде директора управляющей компании подозревают в растрате около миллиона рублей (видео)

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Сотрудниками полиции выявлен факт растраты директором одной из управляющих компаний крупной суммы денег. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В октябре к правоохранителям обратился директор ресурсоснабжающей организации. Он сообщил, что у одной из управляющих компаний имеется долг по оплате за поставленные услуги, добавив, что подозревает  руководителя УК.

Правоохранители установили, что 43-летний злоумышленник, пользуясь служебным положением, не проводил по бухгалтерским документам часть денежных средств, а оставлял их себе. Таким образом он незаконно присвоил себе около одного миллиона рублей, потратив деньги на личные нужды.

В настоящее время следователем возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение и растрата». Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.


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