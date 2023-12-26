Власти Крыма сообщили о детонации и пожаре в порту Феодосии в результате атаки ВСУ (дополнено)

Ночью была произведена атака ВСУ на порт Феодосии, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале в ночь на вторник, 26 декабря.



«Произведена вражеская атака в районе Феодосии. Территория порта оцеплена. На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован. На месте работают все профильные службы. Жители нескольких домов будут отселены», — написал Аксенов.

По данным местного оперштаба, ночью приостанавливалось движение по Крымскому мосту, спустя час его возобновили.

Дополнено: позже Аксенов сообщил, что в результате происшествия погиб один человек, двое ранены. Повреждения получили шесть зданий.

По данным РБК, который ссылается на Минобороны РФ, повреждения получил большой десантный корабль «Новочеркасск», находившийся в Феодосии. Атака ВСУ была произведена «с применением авиационных управляемых ракет», заявили в ведомстве.