Начальника тыла зеленоградской полиции обвиняют в покушении на мошенничество (видео)

Все новости по теме: Полиция

Начальника тыла ОМВД России «Зеленоградский» обвиняют в покушении на мошенничество. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК, уточнив, что решение о возбуждении дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ области.

По версии следствия, в сентябре 2023 года обвиняемый узнал о возбуждении в ОМВД уголовного дела по факту кражи неустановленным лицом денежных средств с банковских карт одного из местных жителей. Правоохранитель убедил одну из своих знакомых в том, что она будет привлечена к уголовной ответственности за совершение указанного преступления, но за 500 тыс. рублей он сможет обеспечить прекращение в отношении нее уголовного преследования. В действительности полицейский подобными полномочиями не обладал и деньги хотел оставить себе.

26 сентября он получил от знакомой часть денежных средств в размере 170 тыс. рублей, а 28 ноября при получении второй части требуемой суммы обвиняемый был задержан сотрудниками УФСБ.

В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение. Вину в инкриминируемом преступлении он признал. По ходатайству следствия в отношении него судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, ему запрещено общаться со свидетелями по уголовному делу, без разрешения следствия покидать территорию Калининградской области, менять место жительства без разрешения следователя и суда. Расследование уголовного дела продолжается.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter