Начальника тыла зеленоградской полиции обвиняют в покушении на мошенничество (видео)

Начальника тыла ОМВД России «Зеленоградский» обвиняют в покушении на мошенничество. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК, уточнив, что решение о возбуждении дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ области.

По версии следствия, в сентябре 2023 года обвиняемый узнал о возбуждении в ОМВД уголовного дела по факту кражи неустановленным лицом денежных средств с банковских карт одного из местных жителей. Правоохранитель убедил одну из своих знакомых в том, что она будет привлечена к уголовной ответственности за совершение указанного преступления, но за 500 тыс. рублей он сможет обеспечить прекращение в отношении нее уголовного преследования. В действительности полицейский подобными полномочиями не обладал и деньги хотел оставить себе.

26 сентября он получил от знакомой часть денежных средств в размере 170 тыс. рублей, а 28 ноября при получении второй части требуемой суммы обвиняемый был задержан сотрудниками УФСБ.

В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение. Вину в инкриминируемом преступлении он признал. По ходатайству следствия в отношении него судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, ему запрещено общаться со свидетелями по уголовному делу, без разрешения следствия покидать территорию Калининградской области, менять место жительства без разрешения следователя и суда. Расследование уголовного дела продолжается.