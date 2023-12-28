УМВД: в Краснознаменском районе бизнесмен осушил водоемы, устроив замор рыбы

УМВД: в Краснознаменском районе бизнесмен осушил водоемы, устроив замор рыбы
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Краснознаменском районе возбуждено уголовное дело из-за массовой гибели рыбы в водоемах. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, замор полиция зафиксировала на земельном участке в районе поселка Весново.

«Участковые уполномоченные полиции установили, что 42-летний предприниматель в июле этого года незаконно осушил три водоема, — поясняет пресс-служба ведомства, — которые располагались на участке, выданном ему в аренду на 5 лет. Мужчина занимался рыбоводством».

Как выяснилось, мужчина решил облагородить участок и осушил водоемы без разрешительных документов. Рыбу из прудов он предварительно пересаживать не стал, и это привело к гибели большого количества карасей, плотвы, красноперок, карпов и других водных биологических ресурсов.

«В отношении предпринимателя дознавателем отделения полиции по Краснознаменскому муниципальному округу МО МВД „Неманский“ возбуждено уголовное дело по ст. 257 УК РФ „Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов“», — добавили в пресс-службе.

Предпринимателю грозят исправительные работы на срок до двух лет.

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