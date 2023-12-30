В Польше не нашли следов ракеты, нарушившей воздушное пространство страны

Солдаты войск территориальной обороны Польши не обнаружили следов ракеты, залетевшей на территорию страны со стороны Украины 29 декабря. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на сообщение командования вооруженных сил республики. Накануне польский Генштаб заявил о признаках того, что воздушное пространство страны нарушила российская ракета.



В проверке участвовали почти 500 солдат. «Результат поиска отрицательный. Не было найдено ничего, что могло бы угрожать безопасности жителей Люблинского воеводства», — сообщило командование ВС Польши.

Как отмечает издание, польская армия 29 декабря была приведена в боевую готовность в связи с «неопознанным объектом», нарушившим воздушное пространство со стороны Украины.

МИД Польши вызвал временного поверенного в делах РФ Андрея Ордаша и вручил ему документ, в котором содержится требование объяснить произошедшее и «немедленно прекратить подобные действия». Дипломат заявил, что российская сторона отказывается давать пояснения, пока не будут приведены доказательства ее причастности к инциденту.