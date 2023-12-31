В Таиланде катер с российскими туристами налетел на скалы, погиб ребенок

В результате столкновения скоростного катера со скалами в районе острова Майтон в провинции Пхукет в Таиланде травмированы шесть туристов из РФ и погиб ребенок. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на газету Khao Phuket.

По данным издания, скоростной катер с семью туристами и двумя членами экипажа, возвращавшийся на Пхукет с острова Пхи-Пхи, по неизвестным причинам врезался в скалы на окраине острова Майтон.

По предварительной информации, погибла пятилетняя девочка. Также уточняется, что в общей сложности в результате инцидента пострадали девять человек, в том числе два члена экипажа. Капитан катера госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.