ГИБДД: в ДТП с пострадавшим ребенком автомобиль такси врезался в стоявшую на дороге машину

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В областной ГИБДД сообщили подробности аварии с пострадавшим 6-летним ребенком, которое произошло вечером 31 декабря на Северном обходе Калининграда.

«В 19.00 на 18 км автодороги «Северный обход г. Калининграда» 42-летний водитель автомобиля «Шкода», двигаясь со стороны ул. Невского в направлении Московского проспекта, выбрал небезопасную дистанцию, допустил наезд на стоявший на проезжей части автомобиль «Ауди»», - отметили в ГИБДД.

Уточняется, что автомобиль «Ауди» стоял на проезжей части из-за технической неисправности. В результате ДТП телесные повреждения получили 50-летний водитель «Ауди», находившийся на проезжей части, а также три пассажира этого автомобиля, в том числе шестилетний ребенок.

Напомним, ДТП произошло накануне в районе Васильково. В ликвидации последствий аварии были задействованы 9 человек личного состава и 2 единицы техники регионального управления МЧС.



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