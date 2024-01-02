ГИБДД предупреждает калининградских водителей о гололедице и снежных накатах

Утром в среду, 3 января, на дорогах области возможно образование гололедицы и снежных накатов. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.



По информации госавтоинспекции, утром и днем среды вероятны снегопады и метели, температура воздуха в центральной и восточной части региона может опуститься до −8 градусов. В ГИБДД напоминают автомобилистам и пешеходам о необходимости соблюдать максимальную осторожность во время сложных погодных условий.

По информации регионального Управления МЧС, в среду прогнозируют усиление ветра до 18 м/с, во время снегопада видимость на дорогах может упасть до 500 метров.