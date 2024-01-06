В Калининградской области насмерть замерзли два человека

В Калининградской области насмерть замерзли два человека
Фото: Кирилл Клейков / Новый Калининград
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В Калининградской области за минувшие сутки насмерть замерзли два человека. Об этом в субботу, 6 января, сообщает пресс-служба регионального СК.

Так, в хозпостройке во дворе частного дома в пос. Низовье Гурьевского района было найдено тело 64-летнего мужчины. Второй смертельный случай зарегистрирован в пос. Волочаевское Светловского ГО, где в подвале одного из домов нашли тело 48-летнего мужчины без определённого места жительства.

«В обоих случаях видимых признаков криминальной смерти на телах погибших не обнаружено. Предположительно, оба мужчины погибли от переохлаждения. По данным фактам следователями регионального управления СКР проводятся проверки, назначены судебно-медицинские экспертизы», — говорится в сообщении СК.

Пресс-служба ведомства призывает соблюдать осторожность в период морозов. В частности, не злоупотреблять на улице спиртным, не курить на холоде, носить свободную одежду и внимательнее следить за детьми.



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