В Нестеровском районе сгорел Дом культуры, признанный одним из лучших в области (фото)

В Нестеровском районе сгорел Дом культуры, признанный одним из лучших в области (фото)
Фото: пресс-служба управления МЧС по Калининградской области
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В поселке Пригородное Нестеровского района сгорел Дом культуры, отремонтированный в 2014 году. О сильном пожаре утром 9 января сообщила пресс-служба регионального управления МЧС по Калининградской области.

«Пламя охватило 400 квадратных метров, — уточнили в пресс-службе ведомства. — В настоящий момент открытое горение ликвидировано. Ведутся работы по полной ликвидации пожара: разборка и проливка конструкций».

В тушении пожара задействованы 18 человек личного состава и 4 единицы техники. Пострадавших, как сообщается, нет.

В 2022 году коллектив дома культуры в Пригородном был признан одним из лучших сельских учреждений культуры в регионе. Ремонт в ДК закончился летом 2014 года (учреждение получило финансирование благодаря участию в региональном конкурсе «Обновление»). В частности, была отремонтирована сцена, костюмерная и гримерка.

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