В Нестеровском районе сгорел Дом культуры, признанный одним из лучших в области (фото)

В поселке Пригородное Нестеровского района сгорел Дом культуры, отремонтированный в 2014 году. О сильном пожаре утром 9 января сообщила пресс-служба регионального управления МЧС по Калининградской области.



«Пламя охватило 400 квадратных метров, — уточнили в пресс-службе ведомства. — В настоящий момент открытое горение ликвидировано. Ведутся работы по полной ликвидации пожара: разборка и проливка конструкций».

В тушении пожара задействованы 18 человек личного состава и 4 единицы техники. Пострадавших, как сообщается, нет.