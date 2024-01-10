Суд вынес приговор водителю, устроившему пьяное ДТП с двумя погибшими в поселке Шоссейном

Водителю, устроившему пьяное ДТП с двумя погибшими в поселке Шоссейном, вынесен приговор. Об этом сообщает Калининградский областной суд.



Днем 8 октября 2022 года 33-летний житель области двигался по проселочной дороге в направлении Мамоновского шоссе. В районе поселка Шоссейный на скорости около 100 км/ч водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль марки «Шкода» вылетел с дороги в Калининградский залив, сбив по пути двух рыбаков. Один из мужчин получил тяжелые травмы, а второй скончался на месте. 28-летняя пассажирка автомобиля в результате происшествия утонула в заливе.

Водитель смог выбраться из машины, во время медицинского освидетельствования выяснилось, что он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Действия водителя были квалифицированы по 264 статье УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть двух лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Во время разбирательства суд учел положительную характеристику обвиняемого, его раскаяние в содеянном и наличие на иждивении двух детей. Приговором суда ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет в колонии общего режима. Помимо того, с водителя взыскали 400 тыс. рублей компенсации в пользу выжившего рыбака, 1,5 млн рублей в пользу вдовы второго мужчины и по 1,167 млн рублей в пользу каждого из трех малолетних детей погибшей женщины.

Приговор суда не вступил в законную силу.