Бывшего оперуполномоченного обвиняют в попытке мошенничества на полмиллиона рублей

Двоих жителей области, один из которых ранее служил в уголовном розыске Гвардейского округа, обвиняют в попытке мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



По версии следствия, в марте прошлого года сотрудник правоохранительных органов и его знакомый убедили жителя Гвардейского округа в том, что у них есть доказательства, указывающие, что мужчина причастен к краже стройматериалов и поджогу домов. Оперуполномоченный и его подельник сообщили потерпевшему, что избавятся от улик за сумму в полмиллиона рублей.

Потерпевший, опасаясь уголовного преследования, передал им требуемую сумму, но позже сам решил обратиться в правоохранительные органы. На бывшего оперуполномоченного и его знакомого заведено уголовное дело по статье 159 УК РФ (попытка мошенничества), материалы уголовного дела направлены в Ленинградский районный суд Калининграда.