Эксперт: из-за вооруженного мятежа в Эквадоре возможны перебои с поставками бананов

В России вероятны перебои в поставках бананов. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на главу Ассоциации импортеров плодоовощной продукции Ирину Норину.



Причина возможных сбоев заключается в вооруженном мятеже, который был начат криминальными группировками в Эквадоре. Сложная криминогенная обстановка привела к закрытию морских портов в южноамериканской стране, отмене выдачи контейнеров большинству агентств, нарушению транспортных маршрутов внутри региона.

Тем не менее, директор Ассоциации маркетинга и экспорта бананов Эквадора Ричард Салазар утверждает, что, вопреки сложной ситуации в стране, сбоев с международными поставками бананов произойти не должно.