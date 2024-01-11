18-летнего и 19-летнего калининградцев задержали за двойное убийство в Голубево (видео)

В Гурьевском районе правоохранители раскрыли убийство двоих мужчин, произошедшее 2 января 2024 года в пос. Голубево. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Тела 49-летнего и 56-летнего мужчин с множественными травмами головы были обнаружены вечером 3 января в квартире, расположенной на первом этаже многоквартирного дома. Полицейские установили, что нападавшие пробрались в жилище через балкон. Злоумышленниками оказались двое жителей Гурьевского района в возрасте 18 и 19 лет. Молодые люди были задержаны сотрудниками уголовного розыска ОМВД при силовой поддержке бойцов спецподразделения ОМОН Росгвардии. Как уточнили в пресс-службе Росгвардии, В ходе совместной операции правоохранители остановили автомобиль «BMW» под управлением 18-летнего фигуранта. Подозреваемый пытался скрыться, однако транспортное средство было заблокировано, молодого человека спецназовцы извлекли из салона. Второй подозреваемый был задержан в доме по месту проживания.

Выяснилось, что мотивом преступления стала личная неприязнь. По мнению злоумышленников, их жертвы якобы могли быть причастны к незаконному обороту наркотиков. Они решили их проучить и избили руками и ногами по жизненно важным органам, а затем сбежали. В результате полученных травм пострадавшие скончались на месте.

Как уточнили в пресс-службе регионального СК, в момент совершения преступления молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения. Следственным управлением СК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух или более лиц». Оба фигуранта задержаны и дали признательные показания. Следствием в суд направлены ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции осуществляют оперативное сопровождение расследования уголовного дела.