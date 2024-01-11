В Калининграде 17-летний юноша устроил стрельбу из пневматики в подъезде многоэтажки

В Калининграде 17-летний юноша устроил стрельбу из пневматики в подъезде многоэтажки
Фото пресс-службы Росгвардии
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В Калининграде росгвардейцы задержали 17-летнего жителя Светлогорска, устроившего стрельбу из пневматического пистолета в подъезде многоэтажки. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

О звуках выстрелов в правоохранительные органы сообщили жители одного из домов, на улице Летней. Оперативный дежурный направил на место группу задержания. Росгвардейцы не позволили дебоширу скрыться и избавиться от пистолета. Молодого человека задержали и передали сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.

Предварительно установлено, что 17-летний юноша несколько раз выстрелил в двери квартиры, в которой проживает 37-летний калининградец, а затем пытался стрелять и в самого хозяина жилища, но в этот момент был задержан сотрудниками Росгвардии. От действий злоумышленника никто не пострадал.

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