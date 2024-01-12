Дамбу №3, защищающую участок Калининградского морского канала, признали почти разрушенной

Дамбу №3, защищающую участок Калининградского морского канала, признали почти разрушенной
Изображение: Росмортпорт

Берегоукрепительные сооружения дамбы № 3, расположенной у Светлого, официально признали аварийным. Информация об этом появилась на сайте Росморпорта.

Столетняя дамба длиной 2,1 километра за последние десятилетия оказалась почти полностью утрачена, двухрядный частокол с каменным наполнением, представляющий собой основу укрепления, подвергся значительным разрушениям.

Металлические части конструкции сильно проржавели, на глубине до 30 метров металлическая стенка отсутствует. Деревянные сваи конструкции частично утрачены, пробелы в ограждении достигают 30-40 метров, каменная засыпка дамбы отсутствует.

Как сообщает Росморпорт, работы по восстановлению дамбы могут начаться не раньше 2026 года при условии достаточного финансирования.

Ранее Росморпорт приступил к работе восстановлению берегоукрепительных сооружения дамбы «Северной», расположенной со стороны Калининградского морского канала. На реконструкцию укрепления выделяли полмиллиарда рублей.


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