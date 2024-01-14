На жителя Гусева завели уголовное дело из-за попытки мошенничества со страховкой после ДТП

На жителя Гусева завели уголовное дело о покушении на мошенничество в сфере страхования. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.

Согласно оперативной информации, 40-летний подозреваемый направил в страховую компанию извещение о необходимости денежной выплаты из-за страхового случая. По представленной мужчиной информации, в сентябре в Гусевском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей: Hyundai Solaris и Mercedes-Benz. В результате осмотра машин экспертами выяснилось, что повреждения одного автомобиля марки Mercedes не могли быть получены в результате автоаварии.

На настоящий момент расследование продолжается, проводятся следственные мероприятия.


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