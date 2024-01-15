Гражданина Германии подозревают в разбойном нападении на заправку в Гурьевском районе

Гражданина Германии подозревают в разбойном нападении на заправку в поселке Добрино Гурьевского округа. Об этом сообщает пресс-служба калининградского областного суда.



По версии следствия, вечером десятого января этого года безработный гражданин Германии напал на оператора заправки в торговом зале. Иностранец схватил работницу за голову, оттолкнул и нанес несколько ударов, после чего украл из кассы 15 тысяч рублей и скрылся. Уже на следующий день подозреваемый был задержан.

Как выяснилось, у гражданина Германии нет регистрации на территории России. Следствие обратилось в суд ходатайством о заключении гражданина Германии под стражу, так как в органах предполагают, что мужчина может попытаться скрыться от следствия, либо попробует оказать давление на потерпевшую. Гурьевский районный суд посчитал эти доводы весомыми, поэтому постановил заключить подозреваемого под стражу до 11 марта 2024 года.