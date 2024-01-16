УМВД: калининградец за десять тысяч рублей сжег помещение страховой компании (видео)

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В Калининграде по подозрению в поджоге помещения страховой компании задержали ранее не судимого 20-летнего местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Установлено, что в ночь на 16 ноября прошлого года подозреваемый повредил оргстекло помещения, расположенного в ТЦ на ул. Борзова, затолкал в образовавшуюся щель собственный шарф и поджёг его. В результате офис организации площадью 53 кв. м выгорел полностью, причинённый ущерб составил порядка 3 млн рублей.

Сотрудники полиции вышли на след предполагаемого поджигателя в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий. Задержанный злоумышленник пояснил, что нашел в интенете объявление о лёгком заработке: за 10 000 рублей поджечь помещение фирмы. Безработный калининградец согласился выполнить заказ. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

В отношении поджигателя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Видео пресс-службы регионального УМВД

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