36-летнюю калининградку обвиняют в истязании несовершеннолетнего сына за непослушание

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36-летняя калининградка предстанет перед судом по обвинению в истязании своего сына и ненадлежащем исполнении обязанностей по его воспитанию. Следственным отделом регионального СК завершено расследование уголовного дела в отношении женщины, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, обвиняемая с мая 2019 года по ноябрь 2022-го на систематической основе подвергала избиению своего малолетнего сына как руками, так и подручными предметами, в том числе тетрадями и учебниками, а также всячески оскорбляла ребенка. Мотивом указанного преступления явилось непослушание. Следствием установлено не менее восьми фактов оскорблений и избиений обвиняемой сына.

По уголовному делу собран достаточный объем доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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