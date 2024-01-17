Конфликт в кафе в ТЦ на площади Победы закончился смертью одного из оппонентов

В Калининграде возбуждено уголовное дело в отношении ранее не судимого 20-летнего местного жителя. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, утром 14 января 2024 года подозреваемый находился в одном из кафе в торговом центре, расположенном на Площади Победы, где между ним и одним из посетителей произошла ссора. В ходе конфликта молодой человек нанес один удар кулаком в лицо оппоненту. Потеряв от удара равновесие, 46-летний мужчина упал на пол и ударился головой. Несмотря на своевременно оказанную квалифицированную медицинскую помощь, пострадавший скончался в больнице на следующий день.

В ходе допроса молодой человек дал признательные показания, которые подтвердил в ходе проверки показаний на месте. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.